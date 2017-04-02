Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/04/2017 13:46

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak uyarmÄ±ÅŸtÄ± mÃ¼lteciler Van'a geldi

afganistan mÃ¼lteci

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir TV programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda Afgan mÃ¼ltecilerinTÃ¼rkiye'ye gelmek istediÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine bugÃ¼n 100-150 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Van'da otogarda olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Ä°ran üzerinden Van'a gelen 100-150 Afganistan uyruklu mülteci, Van otogarÄ±na gelerek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulundu. Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± yetkililer tarafÄ±ndan otel ve spor salonlarÄ±na yerleÅŸtirilen mülteciler için  Ä°HH Van yetkilisi Ä°brahim ÇinkÄ±lÄ±ç, vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi üzerine otogar gittiklerini belirterek, "Van otogarÄ±nda gittiÄŸimizde 100-150 civarÄ±nda Afgan uyruklu vatandaÅŸÄ±n olduÄŸunu gördük. Daha sonra bunlar toplu ÅŸekilde Ä°ran üzerinden geldiklerini belirttiler. Biz de kadÄ±n ve çocuklarÄ± çeÅŸitli otellere yerleÅŸtirdik. Åžuan 90'a yakÄ±n erkeÄŸi spor salonuna yerleÅŸtirdik. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte battaniye falan ayarladÄ±k. Van BüyükÅŸehir Belediyesi kahvaltÄ± öÄŸle yemeÄŸi ve akÅŸam yemeÄŸi verecek. Emniyete gerekli bilgiler verildi. Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸü yarÄ±n gerekli iÅŸlemleri yapacak ve akibetleri belli olacak" dedi.

 

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