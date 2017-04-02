Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/04/2017 14:15

Hakkari'de dev PKK operasyonu tanksavar ele geÃ§irildi

hakkari operasyon

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde devam eden terÃ¶r operasyonlarÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan roketarar mÃ¼himmatÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi ve tanksavar silahÄ± ele geÃ§irildi

Hakkari kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlarda 60 kilogram amonyum nitratla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile tanksavar silahÄ± ele geçirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Hakkari'nin Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Ä°ncesu Uzuntarla mevkisinde DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve 34'üncü Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca yapÄ±lan operasyonda bir tüp ve 60 kilogram amonyum nitrat ile hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi tespit edildi. PatlayÄ±cÄ±yÄ± imha eden güvenlik güçleri, arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise roketatar mühimmatÄ± buldu. Åžemdinli'deki arazi aramalarÄ±nda ise tanksavar AT4 silahÄ± ele geçirildi. Geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanÄ±nda da aynÄ± silah bulunmuÅŸtu.

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