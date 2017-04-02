Ä°BB baÅŸkanÄ± TopbaÅŸ aÃ§Ä±kladÄ± Ä°stanbul'a yeni metro hattÄ± geliyor

Toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in BeyoÄŸlu'nda konuÅŸan TopbaÅŸ, Ä°stanbul'a Ä°ncirli'den Gayrettepe'ye kadar uzanacak bir metro hattÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼jdeledi

BeyoÄŸlu'nda düzenlenen programda projelerini açÄ±klayan BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ ailesiyle halkÄ± selamladÄ±. Projelerini açÄ±klayarak UnkapanÄ± Köprüsünü deniz altÄ±na alacaklarÄ±nÄ± söyleyen BaÅŸkan TopbaÅŸ, programÄ±n sonunda hizmete alÄ±nacak olan yatÄ±rÄ±mlarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ kurdelesini torunlarÄ±yla birlikte kesti.

"UNKAPANI KÖPRÜSÜNÜ DENÄ°ZÄ°N ALTINA ALIYORUZ"

BeyoÄŸlu'ndaki toplu açÄ±lÄ±ÅŸ ve temel atma programÄ±na katÄ±larak konuÅŸma yapan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ:"Maalesef balÄ±klarÄ±n yok olduÄŸu gibi kirlenmiÅŸ bir Haliç'i SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z büyük yatÄ±rÄ±mlar yaparak tertemiz hale getirdi. Biz de Ä°stanbul BoÄŸazÄ±ndan BaltalimanÄ±'ndan tünel açarak Haliç'e su getirdik. Günde Haliç'e 2 bin 265 bin metreküp temiz su giriyor AkÄ±ntÄ±nÄ±n çok daha iyi olmasÄ± için UnkapanÄ± Köprüsü'nü Baliye Caddesinin devamÄ± olarak denizin altÄ±na alÄ±yoruz. UnkapanÄ± köprüsü dubalÄ± köprü olmayacak. Ä°hale aÅŸamasÄ±na geldik, teklifler alÄ±nÄ±yor. Buradan karÅŸÄ±ya araçlarÄ±n direk geçiÅŸleri saÄŸlanacak" dedi.

"Ä°NCÄ°RLÄ°'DEN GAYRETTEPE'YE E5'Ä°N ALTINDAN METRO PROJEMÄ°Z VAR"

Ä°stanbullulara metro müjdesi veren BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ, "Çok önemli olanlardan bir tanesi de Ä°ncirli'den gelen E-5 altÄ±ndan gelen bir metro projemiz var. Bademli'ye geliyor, oradan Perpa veya karÅŸÄ± tarafa geçmek üzere Gayrettepe'yle buluÅŸacak. Örnektepe, Perpa o istikametten devam eden metrodan bahsediyorum. Gayrettepe'den sonra KadÄ±köy'e geçecek. KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n BeyoÄŸlu'nun her tarafÄ±ndan metrolarla baÄŸlantÄ±larÄ± geliÅŸtiriyoruz" diye konuÅŸtu.