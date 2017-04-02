Dicle Ãœniversitesi eÄŸitim kurumundan Ã§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurumuymuÅŸ

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Dicle Ãœniversitesi'nden ihraÃ§ edilen eski RektÃ¶r AyÅŸegÃ¼l Jale SaraÃ§ ile yardÄ±mcÄ±larÄ±na 22.5'ar yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenirken, iddanamede Ã¼niversiteyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± ve Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda yer aldÄ±

Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma sonunda ihraç edilen eski Rektör AyÅŸegül Jale Saraç ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Aytekin SÄ±r, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkÄ±nda 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarÄ±ndan 22.5'ar yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame, DiyarbakÄ±r 4'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. PKK sempatizanÄ± oluÅŸumun baskÄ±larÄ± sonucu, yönetime muhalif muhafazakar gruplarÄ±n 2008 yÄ±lÄ± Rektörlük seçimlerinde tek adayÄ± destekleme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten savcÄ±, bunun sonucunda FETÖ/PDY terör örgütünün üniversite yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n temelini attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°ddianamede, kendilerini muhafazakar olarak nitelendiren gruplarÄ±n desteklediÄŸi AyÅŸegül Jale Saraç'Ä±n Rektör olarak atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üniversitede FETÖ/PDY terör örgütü yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MEÅžVERET GRUBU, MENZÄ°L GRUBU, GÜLEN GRUBU, ÜLKÜCÜ GRUPLAR

Ä°ddanamede FETÖ/PDY terör örgütü ve diÄŸer cemaatlerin üniversite yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin çarpÄ±cÄ± ifadeler de yer aldÄ±. Åžüpheli Rektör yardÄ±mcÄ±sÄ± Aslan Bilici'nin ifadesi iddanamede ÅŸöyle yer aldÄ±: "2008 rektörlük seçiminde MeÅŸveret grubu, Menzil grubu, o zamanki adÄ±yla Gülen grubu ve ülkücü gruplar AyÅŸegül Jale Saraç'Ä± destekledi. Saraç'Ä±n Rektör olmasÄ± ile yönetim kadrosuna muhafazakar gruplardan atamalar yapÄ±ldÄ±. Bunlardan Aytekin SÄ±r, o dönemde Gülen grubu olarak bilinen ve ÅŸimdi paralel örgüt içerisinde bulunan kiÅŸidir. Mustafa ArÄ±ca Menzil grubundandÄ±r. Ben MeÅŸveret grubu olmak üzere yönetimde görev aldÄ±k. PKK terör örgütü yandaÅŸlarÄ±nÄ±n baskÄ±larÄ±ndan dolayÄ± muhafazakar gruplarla birlik olmak zorunda kaldÄ±k. Biz MeÅŸveret grubu olarak eskiden beri Gülen grubu ile bir arada olmayÄ± hiçbir zaman tasvip etmedik ve birlikte olmadÄ±k. Her yapÄ±dan bulunan idari yöneticiler ile birlikte, bizlere destek veren muhafazakar yapÄ±dan yöneticilik yapabilecek kiÅŸileri seçerek yönetime getirdik. Gülen grubu içinden destek veren kiÅŸiler de bir takÄ±m yerlere yerleÅŸtirildi.