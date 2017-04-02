Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/04/2017 20:03

Dicle Ãœniversitesi eÄŸitim kurumundan Ã§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurumuymuÅŸ

AyÅŸegÃ¼l Jale SaraÃ§

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Dicle Ãœniversitesi'nden ihraÃ§ edilen eski RektÃ¶r AyÅŸegÃ¼l Jale SaraÃ§ ile yardÄ±mcÄ±larÄ±na 22.5'ar yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenirken, iddanamede Ã¼niversiteyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± ve Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda yer aldÄ±

Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma sonunda ihraç edilen eski Rektör AyÅŸegül Jale Saraç ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Aytekin SÄ±r, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkÄ±nda 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarÄ±ndan 22.5'ar yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame, DiyarbakÄ±r 4'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.  PKK sempatizanÄ± oluÅŸumun baskÄ±larÄ± sonucu, yönetime muhalif muhafazakar gruplarÄ±n 2008 yÄ±lÄ± Rektörlük seçimlerinde tek adayÄ± destekleme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten savcÄ±, bunun sonucunda FETÖ/PDY terör örgütünün üniversite yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n temelini attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°ddianamede, kendilerini muhafazakar olarak nitelendiren gruplarÄ±n desteklediÄŸi AyÅŸegül Jale Saraç'Ä±n Rektör olarak atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üniversitede FETÖ/PDY terör örgütü yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MEÅžVERET GRUBU, MENZÄ°L GRUBU, GÜLEN GRUBU, ÜLKÜCÜ GRUPLAR

Ä°ddanamede FETÖ/PDY terör örgütü ve diÄŸer cemaatlerin üniversite yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin çarpÄ±cÄ± ifadeler de yer aldÄ±. Åžüpheli Rektör yardÄ±mcÄ±sÄ± Aslan Bilici'nin ifadesi iddanamede ÅŸöyle yer aldÄ±: "2008 rektörlük seçiminde MeÅŸveret grubu, Menzil grubu, o zamanki adÄ±yla Gülen grubu ve ülkücü gruplar AyÅŸegül Jale Saraç'Ä± destekledi. Saraç'Ä±n Rektör olmasÄ± ile yönetim kadrosuna muhafazakar gruplardan atamalar yapÄ±ldÄ±. Bunlardan Aytekin SÄ±r, o dönemde Gülen grubu olarak bilinen ve ÅŸimdi paralel örgüt içerisinde bulunan kiÅŸidir. Mustafa ArÄ±ca Menzil grubundandÄ±r. Ben MeÅŸveret grubu olmak üzere yönetimde görev aldÄ±k. PKK terör örgütü yandaÅŸlarÄ±nÄ±n baskÄ±larÄ±ndan dolayÄ± muhafazakar gruplarla birlik olmak zorunda kaldÄ±k. Biz MeÅŸveret grubu olarak eskiden beri Gülen grubu ile bir arada olmayÄ± hiçbir zaman tasvip etmedik ve birlikte olmadÄ±k. Her yapÄ±dan bulunan idari yöneticiler ile birlikte, bizlere destek veren muhafazakar yapÄ±dan yöneticilik yapabilecek kiÅŸileri seçerek yönetime getirdik. Gülen grubu içinden destek veren kiÅŸiler de bir takÄ±m yerlere yerleÅŸtirildi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
hayÄ±r eylemi

Ã‡evrecilerden hayÄ±r eylemi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne pankart astÄ±lar

Ä°stanbul'da kent ve doÄŸa aktivistleri, hem 'NÃ¼klere HayÄ±r', 'Betona HayÄ±r', 'SiyanÃ¼re HayÄ±r' gibi dÃ¶vizler taÅŸÄ±yarak hem de 'HayÄ±r De, Bahar Gelsin' yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±

van kavga

Van'da silah ve dÃ¶ner bÄ±Ã§aklÄ± kavga 4 kiÅŸi yaralandÄ±

Van'da nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayÄ± silah ve dÃ¶ner bÄ±Ã§aklarÄ±yla baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yerek 4 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu

Ä°BB baÅŸkanÄ± TopbaÅŸ

Ä°BB baÅŸkanÄ± TopbaÅŸ aÃ§Ä±kladÄ± Ä°stanbul'a yeni metro hattÄ± geliyor

Toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in BeyoÄŸlu'nda konuÅŸan TopbaÅŸ, Ä°stanbul'a Ä°ncirli'den Gayrettepe'ye kadar uzanacak bir metro hattÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼jdeledi