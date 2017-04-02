Ã‡evrecilerden hayÄ±r eylemi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne pankart astÄ±lar

Ä°stanbul'da kent ve doÄŸa aktivistleri, hem 'NÃ¼klere HayÄ±r', 'Betona HayÄ±r', 'SiyanÃ¼re HayÄ±r' gibi dÃ¶vizler taÅŸÄ±yarak hem de 'HayÄ±r De, Bahar Gelsin' yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±

Ellerinde 'Nüklere HayÄ±r', 'Betona HayÄ±r', 'Siyanüre HayÄ±r' gibi dövizler taÅŸÄ±yan kent ve doÄŸa aktivistleri, Karaköy Yolcu Salonu, Paket Postanesi gibi tarihi binalarÄ±n yÄ±kÄ±mlarÄ± nedeniyle gündeme gelen Galataport Projesi'nin önünde bulunan Karaköy MeydanÄ±'nda toplandÄ±. Ellerinde 'HayÄ±r' harfleri taÅŸÄ±yan grup, TOKÄ°'yi sembolize eden kartondan apartman bloklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±. Ellerinde balonlar ve kuklalarla yürüyen eylemciler, davul ve ziller eÅŸliÄŸinde slogan atarak Eminönü'ne ilerledi. Herhangi bir gerilimin yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yürüyüÅŸ güzergahÄ±nda hazÄ±r bulundu.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN PANKART SALLANDIRDILAR

AlkÄ±ÅŸlar ve sloganlar eÅŸliÄŸinde yürüyen eylemciler Galata Köprüsü üzerinde 'HayÄ±r De, Bahar Gelsin' yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±. Turistlerin ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda sloganlarla Eminönü sahiline ulaÅŸan grup basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada "Yasama, yürütme ve yargÄ± tek bir kiÅŸinin kontrolüne girdiÄŸinde demokrasi biter. Demokrasi biterse yaÅŸamÄ± savunma ve haklarÄ±mÄ±zÄ± arama olanaÄŸÄ± da biter. O yüzden kent ve doÄŸa savunucularÄ± yaÅŸam için 'hayÄ±r' diyorö dedi. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan grup olaysÄ±z ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±.