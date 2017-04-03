ÅžÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan araÃ§ dehÅŸet saÃ§tÄ± 1 polis yaralÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n KayapÄ±nar ilÃ§esinde, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine bir araÃ§ durduruldu. Durdurulan araÃ§tan ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucunda 1 polis yaralandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, Peyas Mahallesi’nde ÅŸüphe üzerine bir aracÄ± durdurdu.Araçtan ateÅŸ açÄ±lmasÄ± üzerine çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 polis memuru yaralandÄ±, 1 kiÅŸi öldürüldü. Olay yerinden kaçan diÄŸer zanlÄ± ise düzenlenen operasyonla yakalandÄ±.Yaralanan polis memuru, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Öte yandan, zanlÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araçta uyuÅŸturucu bulunduÄŸu öÄŸrenildi.