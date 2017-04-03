Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 08:15

KÃ¶peÄŸe Ã§arpmamak isteyince olanlar oldu 14 yaralÄ± var

trafik kazasÄ±

Karaman-Konya karayolunda meydana gelen kazada tur otobÃ¼sÃ¼ ÅŸarampole devrildi. Kaza sonucunda 14 kiÅŸi yaralandÄ±

Konya'da tur otobüsünün ÅŸarampole devrilmesi sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Mustafa SevilmiÅŸ yönetimindeki 42 FR 992 plakalÄ± tur otobüsü, Karaman-Konya karayolunun 50'nci kilometresinde ÅŸarampole devrildi.Kazada, otobüste bulunan 14 kiÅŸi yaralandÄ±.

Konya'daki farklÄ± hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Kazadan yara almadan kurtulan diÄŸer yolcular, olay yerine gelen baÅŸka bir otobüsle Konya ÅžehirlerarasÄ± Otobüs Terminali'ne götürüldü.Bu arada, kazanÄ±n sürücünün aniden yola çÄ±kan köpeÄŸe çarpmamak için manevra yapmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸi öÄŸrenildi.

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