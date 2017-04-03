Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 08:23

FlaÅŸ Mersin'de polise bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

flaÅŸ haber

Bu sabah erken saatlerde meydana gelen olayda Mersin'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 2 polis memuru yaralandÄ±

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde sabah 07.30 civarÄ±nda saldÄ±rÄ± meydana geldi. KavÅŸakta görevli ekip aracÄ±na baÅŸka bir araçta bulunan bir kiÅŸi patlayÄ±cÄ± atarak kaçtÄ±. Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, saldÄ±gÄ±nlarÄ±nÄ± tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayÄ±da ekip gönderildi. 

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
fetÃ¶ operasyonu

TÃ¼rkiye genelinde FETÃ– operasyonu 80 kiÅŸi aranÄ±yor

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda arama ve yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 80 kiÅŸi iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

erzurumda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Erzurum baharda beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Bahar geldi derken Erzurum'a yaÄŸan kar tÃ¼m kenti beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 3 Nisan 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±k dereceleri normal seyirde devam edecek