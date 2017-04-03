FlaÅŸ Mersin'de polise bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

Bu sabah erken saatlerde meydana gelen olayda Mersin'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 2 polis memuru yaralandÄ±

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde sabah 07.30 civarÄ±nda saldÄ±rÄ± meydana geldi. KavÅŸakta görevli ekip aracÄ±na baÅŸka bir araçta bulunan bir kiÅŸi patlayÄ±cÄ± atarak kaçtÄ±. Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, saldÄ±gÄ±nlarÄ±nÄ± tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayÄ±da ekip gönderildi.