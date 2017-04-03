Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 08:54

MuÄŸla'da 8 kiÅŸi FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶ operasyonu

MuÄŸla'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, terör örgütünün üniversite öÄŸrenci yapÄ±lanmasÄ± sorumlularÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamÄ±nda U.S, U.Ç, Y.Y, E.B, H.Åž, V.T, E.C, ve Y.S.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler, emniyetteki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecek.

Åžüphelilerin FETÖ'nün gizli mesajlaÅŸma programÄ± 'ByLock'u kullandÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

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fetÃ¶ operasyonu

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