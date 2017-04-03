Mersin'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili son geliÅŸmeler

Mersin'de asayiÅŸ ekibine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda 2 polis memuru yaralanmÄ±ÅŸtÄ±

Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, saldÄ±gÄ±nlarÄ±nÄ± tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayÄ±da ekip gönderildi.

Ä°l Emniyet Müdürü Mehmet Åžahne, saldÄ±rÄ±nÄ±n kontrol noktasÄ±ndaki asayiÅŸ ekibine yönelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile olduÄŸunu belirten Åžahne, 2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Polislerin durumunun iyi olduÄŸunu, hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Åžahne, ÅŸahÄ±s veya ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.