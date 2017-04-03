Yurt geneli hava durumu 3 Nisan 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±k dereceleri normal seyirde devam edecek

Yurdun doÄŸu kesimlerinin parçalÄ± yer yer çok bulutlu, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusu, GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile ElazÄ±ÄŸ, Bingöl ve Erzurum çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gök gürültülü saÄŸanak, sabah saatlerinde Erzurum, Bingöl, MuÅŸ ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± batÄ± bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 19

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, gece saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 17

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 22

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k, gece saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 22

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 25

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 23

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 13

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, zamanla yaÄŸmurlu 9

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14