Erzurum baharda beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Bahar geldi derken Erzurum'a yaÄŸan kar tÃ¼m kenti beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼

Erzurum'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±. Kentte gündüz soÄŸuyan hava gece saatlerinde yerine kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Tipiyle birlikte lapa lapa yaÄŸan kar ile birlikte adeta Erzurum'a kÄ±ÅŸ geri geldi dedirtti. Yaza hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lan kentte yeniden kar yaÄŸmasÄ±yla birlikte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na düÅŸtü. VatandaÅŸlar ise yeniden doÄŸalgaz ve kaloriferlerini yaktÄ±.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayan bir vatandaÅŸlar, "Bahar ayÄ±nda Erzurum'a kÄ±ÅŸ geri döndü. Bugün 3 Nisan Erzurum'a lapa lapa kar yaÄŸÄ±yor." dedi.

Öte yandan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sürücüleri de etkiledi. GörüÅŸ mesafesinin 15 metreye düÅŸtüÄŸü kente sürücüler zaman zaman zor anlar yaÅŸadÄ±. Kentte soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini sürdürmesi bekleniyor.