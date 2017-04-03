Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 11:35

NufÃ¼s MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gitmeye gerek kalmadÄ± tek ÅŸifre tÃ¼m istediklerinizi Ã§Ã¶zÃ¼yor

nufÃ¼s mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

Teknolojinin geliÅŸmesiyle birlikte E-devlet uygulamasÄ±yla yapmak istediÄŸiniz tÃ¼m iÅŸlemleri evinizden halledebiliyorsunuz. ArtÄ±k ikametgah ve vukuatlÄ± nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸini de tek ÅŸifreyle alabileceksiniz

E-devlet ÅŸifresi ile birçok iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilebilmesine raÄŸmen, internet üzerinden vukuatlÄ± nüfus kayÄ±t örneÄŸi belgesi 2012'den bu yana alÄ±namÄ±yordu. Bu belgeye sahip olabilmek için genelde kaymakamlÄ±k binalarÄ±nda bulunan nüfus müdürlüklerine bizzat giderek kimlikle baÅŸvuruda bulunulmasÄ± gerekiyordu. Son günlerde çipli nüfus kimlik kartÄ± yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±lan nüfus müdürlüklerine, çocuklarÄ± PYBS'ye girecek veliler de akÄ±n edince yoÄŸunluk katlandÄ±. BaÅŸvuru için istenilen evraklar arasÄ±nda yer alan nüfus kayÄ±t örneÄŸi almak isteyen veliler dakikalarca sÄ±ra beklemek zorunda kalÄ±yor.

7/24 Ä°ÅžLEM YAPILABÄ°LÄ°YOR

Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan, Nüfus Hizmetleri Kanununun UygulanmasÄ±na Ä°liÅŸkin Yönetmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik geçen ÅŸubat ayÄ± sonunda Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girmiÅŸti. Düzenlemeyle, bürokratik bir dizi iÅŸlemi azaltan nüfus kayÄ±t örneÄŸi alma gibi hizmetin 7 gün 24 saat iÅŸlem yapabilme kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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