Ä°stanbul'da can pazarÄ± asansÃ¶r boÅŸluÄŸunda saatler sÃ¼ren kurtarma operasyonu

Ä°stanbul'da inÅŸaat halindeki binanÄ±n asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸen vatandaÅŸ 1 buÃ§uk metrelik suyun iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼. YardÄ±ma gelen itfaiye ekipleri saatlerce sÃ¼ren kurtarma operasyonu sonucunda yaralÄ± olan vatandaÅŸÄ± ambulansla hastaneye gÃ¶nderdi

Ä°stanbul Sancaktepe'de inÅŸaat halindeki bir binanÄ±n asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸen vatandaÅŸ, 1 buçuk metrelik suyun içerisinde saatlerce kurtarÄ±lmayÄ± bekledi. Suya batÄ±lÄ± halde olan adam, ekiplerin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kurtarÄ±lÄ±rken, yaÅŸanan can pazarÄ± cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.

Ä°MDAT ÇIÄžLIKLARINI DUYANLAR YARDIMINA KOÅžTU

ÅžahÄ±s kendi çabalarÄ±yla kurtulamamasÄ± üzerine imdat çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± atmaya baÅŸladÄ±. Sesleri duyan çevredeki vatandaÅŸlar koÅŸarak binaya geldi. Asansör boÅŸluÄŸunda birinin olduÄŸunu gören vatandaÅŸlar, durumu itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbar üzerine olay yerine YenidoÄŸan Ä°tfaiye Grup AmirliÄŸi'ne baÄŸlÄ± ekip sevk edildi.ÇalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda itfaiye ekipler, mahsur kalan adamÄ± kurtarmak için önce aÅŸaÄŸÄ±ya ip sarkÄ±ttÄ±. ÅžahsÄ±n bu ÅŸekilde kurtarÄ±lamamasÄ± üzerine aÅŸaÄŸÄ±ya merdiven indirildi. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucunda suya batan adam, ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerine sevk edilen KeleÅŸ, tedavi edilmek üzere ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Tüm bu yaÅŸananlar ise cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. Polis, olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.