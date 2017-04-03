Bakan KÄ±lÄ±Ã§ ile tartÄ±ÅŸan gazeteci Yusuf Kaplan Ã¶zÃ¼r diledi

Siirt Kitap fuarÄ±na gezen GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n Yeni Åžafak Gazetesi yazarÄ± Yusuf Kaplan'Ä±n imza gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesiyle baÅŸlayan gerginlik sonrasÄ± gazeteci, sosyal medyadan "Fitneciler sevinmesin, Bakan KÄ±lÄ±Ã§ kardeÅŸimdir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaparak Ã¶zÃ¼r diledi.

Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç , Siirt'te kitap fuarÄ±nÄ± gezdikten sonra Yeni Åžafak Gazetesi yazarÄ± Yusuf Kaplan ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca ilginç bir diyalog yaÅŸadÄ±. Bakan KÄ±lÄ±ç'Ä±n "rahatsÄ±z ettik sizi" diyerek konferans salonundan ayrÄ±lmasÄ± sosyal medyada gündem oldu. Yusuf Kaplan, twitter üzerinden açÄ±klamalarda bulundu.

'RAHATSIZ ETTÄ°K SÄ°ZÄ°' DÄ°YEREK SALONDAN AYRILDI

Ä°lginç diyalog dün Siirt'teki konferansa kameralara yansÄ±dÄ±. Bakan KÄ±lÄ±ç ve yanÄ±ndakiler Yeni Åžafak Gazetesi yazarÄ± Yusuf Kaplan'Ä±n imza kampanyasÄ± çerçevesinde konferans verdiÄŸi salona girdi. Bu sÄ±rada kürsüde konuÅŸma yapan Yusuf Kaplan'Ä±n yanÄ±na giden Bakan KÄ±lÄ±ç, "NasÄ±lsÄ±nÄ±z hocam, iyi misiniz?" diye sordu. Yusuf Kaplan "Ä°yiyim, neredesin abi ya?" demesi üzerine Bakan KÄ±lÄ±ç, "Öyle bir ÅŸey yaptÄ±n ki ben gideyim hemen ha.. Valla ben hemen çÄ±kayÄ±m" dedi. Yusuf Kaplan da "Tabi ki git abi. Ne iÅŸin var ya?" diye karÅŸÄ±lÄ±k verince ortam tatsÄ±zlaÅŸtÄ±. KÄ±sa süre duraksayan Bakan KÄ±lÄ±ç, "Ne oldu, hayÄ±rdÄ±r ya?" diye soru sordu. Yazar Kaplan bunun üzerine, "Adam gelir dinler. DolaÅŸÄ±yorsunuz, Yusuf Kaplan konuÅŸuyor. Abuzittinin birisi deÄŸil ki. Adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler" dedi. Bunun üzerine Bakan KÄ±lÄ±ç, "Peki, tamam, ben anladÄ±m hocam. Kusura bakmayÄ±n rahatsÄ±z ettik sizi" diyerek konferans salonundan ayrÄ±ldÄ±. Twitter'da görüntüleri sÄ±kça paylaÅŸÄ±lan diyalogdan sonra Yusuf Kaplan paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±.