Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 13:20

BakanlÄ±k sevgilisini dÃ¶ven Onur Ã–zbizerdik'e verilen cezayÄ± az buldu

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± onur Ã¶zbizerdik

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Onur Ã–zbizerdik'in sevgilisini ayakkabÄ±yla dÃ¶vmesinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±nÄ± az bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

YeraltÄ± dünyasÄ±nÄ±n tanÄ±dÄ±k isimlerinden Onur Özbizerdik, geçen yÄ±l aracÄ±nÄ±n içinde sevgilisi Melis ÇakÄ±r'a ayakkabÄ±yla vurmaya baÅŸladÄ±. Darp edilen genç kadÄ±n, bir eve sÄ±ÄŸÄ±narak canÄ±nÄ± kurtardÄ±. SavcÄ±lÄ±k, Özbizerdik'e dava açtÄ±. Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanan Özbizerdik, 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Kaçma ÅŸüphesi üzerine zanlÄ± hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± da konuldu. Davada katÄ±lan sÄ±fatÄ±yla bulunan bulan Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, cezaya itiraz etti. BakanlÄ±k avukatÄ± tarafÄ±ndan mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde "Mahkeme, Özbizerdik tarafÄ±ndan iÅŸlenen kusurun yoÄŸunluÄŸunu, suçun iÅŸleniÅŸ biçimini, meydana gelen zararÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önüne bir kez daha almalÄ±dÄ±r. Melis ÇakÄ±r'a yönelik eylemler üst sÄ±nÄ±rdan cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°ndirim hükümlerinin uygulanmasÄ± yasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Hak ve adaletin yerini bulmasÄ± amacÄ±yla indirim kararlarÄ± iptal edilmelidir." dedi.

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