Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 16:14

Dicle Ãœniversitesinde korkutan yangÄ±n

Dicle Ãœniversitesi

Dicle Ãœniversitesi (DÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±nda 2 kiÅŸi dumandan etkilendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) TÄ±p Fakültesi Hastanesinde radyoloji bölümünde çÄ±kan yangÄ±nda ilk belirlemelere göre 2 çalÄ±ÅŸan dumandan etkilendi.AlÄ±nan bilgiye göre, hastanenin eksi ikinci katÄ±ndaki radyoloji bölümünün ek ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

YangÄ±nÄ±n kÄ±sa sürede büyümesi üzerine aynÄ± katta bulunan ameliyathane ve yoÄŸun bakÄ±m ünitesi duman altÄ±nda kaldÄ±.Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri ile hastane personeli tarafÄ±ndan hastalar baÅŸka bölümlere nakledildi.Ä°lk belirlemelere göre, yangÄ±nda 2 personel dumandan etkilendi. 2 çalÄ±ÅŸan, aynÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±na müdahalesi sürüyor.DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Prof. Dr. Gül, ilk belirlemelere göre güç kaynaÄŸÄ±nÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ± sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen yangÄ±n nedeniyle hastanede mahsur kalan bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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