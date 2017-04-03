ÅžanlÄ±urfa'da Abdullah Ã–calan alarmÄ±

Ã–mÃ¼r boyu mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±lan Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle ÅžanlÄ±urfa'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±

Abdullah Öcalan'Ä±n yandaÅŸlarÄ± her Nisan ayÄ±nÄ±n 4'ünde 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana her yÄ±l 4 Nisan’da Halfeti’de kutlama törenleri düzenledi. Öcalan’Ä±n doÄŸum gününü kutlamak için doÄŸum yeri olan Halfeti’nin Ömerli Mahallesi’ne gitmek isteyenlere izin verilmemesi nedeniyle 2009 yÄ±lÄ±nda çÄ±kan olaylarda 3 kiÅŸi öldü. ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi Halfeti’ye baÄŸlÄ± Ömerli Mahallesi’ne gidiÅŸlere geçen yÄ±l olduÄŸu gibi izin verilmeyecek.

YarÄ±n yapÄ±lacak kutlamalar öncesi herhangi bir olumsuzluk olmamasÄ± için polis ve jandarma ekipleri, kent merkezi ve Halfeti Ä°lçesi’nde yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±. 13 noktada 2 bin personelin görevlendirildiÄŸi kentte, Ömerli Mahallesi’ne gitmek isteyenlerin geçiÅŸlerine izin verilmiyor. Özel hareket polislerinin zÄ±rhlÄ± araçlarla önlem aldÄ±ÄŸÄ± denetim noktalarÄ±nda ÅŸüpheli görülen araçlar durdurularak aranÄ±yor, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçiriliyor.