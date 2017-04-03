Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 16:47

CHP'nin afiÅŸi ikinci kez tahrip edildi

hayÄ±r afiÅŸi

Bolu'nun Mengen Ä°lÃ§esi'nde meydana gelen olayda CHP'nin astÄ±ÄŸÄ± 'hayÄ±r' afiÅŸi yeniden tahrip edildi

CHP Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ‘Demokrasi nöbeti’ tutulan ve ‘Demokrasi KöÅŸesi’ adÄ± verilen Atatürk Caddesi’ndeki meydana, Anayasa referandumu ile ilgili hazÄ±rlanan ‘hayÄ±r’ afiÅŸini astÄ±. Geçen 26 Mart gecesi AK Parti’nin referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± minibüsten inen 4 kiÅŸi, sprey boya ile afiÅŸi tahrip etti. AfiÅŸin tahrip edilmesi belediyenin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Olaya tepki gösteren CHP’liler, aynÄ± yere yan yana iki afiÅŸ astÄ±. ‘HayÄ±r’ afiÅŸleri, dün gece 03.40 sÄ±ralarÄ±nda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan aynÄ± ÅŸekilde yine tahrip edildi. Belediyenin güvenlik kamerasÄ±na da yansÄ±yan olayda, afiÅŸteki ‘hayÄ±r’ yazÄ±larÄ± sprey ile boyanÄ±rken ‘evet’ yazÄ±ldÄ±. CHP Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, afiÅŸlerin ikinci kez tahrip edilmesine tepki gösterdi.

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