Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 17:52

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak isteyen 32 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

kaÃ§ak gÃ¶Ã§men

Edirne'de kaÃ§ak yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak isteyen 32 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Edirne'de, jandarma ekiplerince yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak isteyen 29 Pakistan ve 3 BangladeÅŸ uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandÄ±.Edirne'nin Enez ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde ve Uzunköprü'nün Karayayla köyünde, Edirne Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerce icra edilen çalÄ±ÅŸmalarda, bir minibüs içerisinde 10 Pakistan uyruklu ÅŸahÄ±s ile 1 adet ÅŸiÅŸme bot, diÄŸer minibüste de 19 Pakistan uyruklu ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.

AyrÄ±ca, Edirne Merkez'e baÄŸlÄ± KöÅŸen köyü, Tem giÅŸeler bölgesinde 02 Nisan 2017 günü saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda, durdurulan bir ticari taksi içerisinde 3 BangladeÅŸ uyruklu ÅŸahÄ±s ile bu ÅŸahÄ±slara organizatörlük yapan ticari taksi ÅŸoförü H.S. isimli ÅŸüpheli yakalandÄ±. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla taksi ÅŸoförü ifadesinin alÄ±nmasÄ±na müteakip serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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