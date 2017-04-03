Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/04/2017 20:45

HSYK'nÄ±n tahliye kararÄ±ndan sonra 3 kiÅŸi tekrar aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

hsyk

HSYK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 21 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi FETÃ–'nÃ¼n medya davasÄ±nda, 1'i baÅŸkan 2 hakimle birlikte duruÅŸma savcÄ±sÄ± geÃ§ici olarak tekrar aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

HSYK tarafÄ±ndan, FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 26'sÄ± tutuklu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 21 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n tahliye edilmesine karar veren Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyeti ile duruÅŸma savcÄ±sÄ± geçici olarak görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. HSYK ayrÄ±ca FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 45 hakim ve savcÄ±yÄ± daha meslekten attÄ±. FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda 21 kiÅŸiye tahliye kararÄ± veren Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ä°brahim LorasdaÄŸÄ±, hakimler BarÄ±ÅŸ Cömert ve Necla YeÅŸilyurt Gülbiçim, HSYK tarafÄ±ndan açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "AçÄ±ÄŸa alma, görevden alma anlamÄ±na gelmez" ifadelerini kullandÄ±.

 

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HSYK 45 hakim ve savcÄ±yÄ± daha meslekten ihraÃ§ etti

GHeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 21 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi FETÃ–'nÃ¼n medya davasÄ±nda, 1'i baÅŸkan 2 hakimle birlikte duruÅŸma savcÄ±sÄ± geÃ§ici olarak tekrar aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan HSYK, 45 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten men etti