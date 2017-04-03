11 askeri personel FETÃ–'den tutuklandÄ±

Ä°zmir'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 11 askeri personel tutuklandÄ±

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.SavcÄ±lÄ±k sevk evrakÄ± üzerinden "silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak" iddiasÄ±yla nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸine çÄ±kartÄ±lan zanlÄ±lar tutuklandÄ±.

Operasyon

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, FETÖ/PDY'nin jandarma teÅŸkilatÄ± içindeki yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen muvazzaf askerlerle ilgili çalÄ±ÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.Jandarma ekipleri, 29 Mart'ta Ä°zmir merkezli olmak üzere Tokat, Ardahan, ÅžÄ±rnak, Artvin, Erzurum, ÇankÄ±rÄ±, Hakkari, DiyarbakÄ±r, Van ve Hatay'da düzenlediÄŸi eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 11 askeri personeli gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.