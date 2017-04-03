TaÅŸ ev modasÄ± baÅŸladÄ± Ä°zmir'e yakÄ±n kÃ¶ylerdeki evler kapÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Ä°zmir'in denize yakÄ±n ilÃ§eleri olan Urla, Seferihisar, Ã‡eÅŸme ve Menderes'te bulunan taÅŸ evler deÄŸer kazandÄ±. En az 300 bin TL'den alÄ±cÄ± bulan evlerin sahipleri fiyatlarÄ± yÃ¼kseltmeye kararlÄ±

Ä°stanbul-Ä°zmir arasÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden otoyolun iki kent arasÄ±ndaki mesafeyi 3,5 saate indirecek olmasÄ± Urla, Seferihisar, ÇeÅŸme ve Menderes ilçelerinde denize yakÄ±n köylerdeki emlak ve arsa fiyatlarÄ±nÄ± hÄ±zla arttÄ±rÄ±yor. Özellikle taÅŸ ev tercihi nedeniyle bu köylerde bir süre öncesine kadar sahiplerinin kaderine terk ettiÄŸi taÅŸ binalar, 300 bin liradan baÅŸlayan fiyatlarla alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± bekliyor.

"TAÅž EV MODASI BAÅžLADI"

Ä°zmir Emlak KomisyoncularÄ± OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mesut GüleroÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbullu yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n özellikle Urla ve ÇeÅŸme'deki gayrimenkullerle ilgilendiÄŸini, müteahhitlik firmalarÄ±nÄ±n iki ilçede çok sayÄ±da yeni projeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.FiyatlarÄ±n halen Ä°stanbul'a göre ucuz olmasÄ±nÄ±n, talebi canlÄ± tuttuÄŸunu aktaran GüleroÄŸlu, taÅŸ evleriyle ünlü AlaçatÄ±'nÄ±n bir turizm markasÄ± haline gelmesi sonrasÄ± Ä°zmir genelinde taÅŸ ev modasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.Bugüne kadar deÄŸer biçilmeyen oturulamaz durumdaki taÅŸ evlerin artÄ±k yüksek fiyatlarla satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GüleroÄŸlu, ÅŸehir merkezinde site içinde lüks daire fiyatÄ±na Urla'nÄ±n köylerinde sadece duvarlarÄ± olan taÅŸ evlerin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"OTURULAMAZ DURUMDAKÄ° Ä°KÄ° KATLI TAÅž BÄ°NAYA 750 BÄ°N TL Ä°STENÄ°YOR"

Urla merkezinde geçirdiÄŸi yangÄ±ndan sonra uzun süredir oturulamaz durumdaki iki katlÄ± bahçeli bir taÅŸ ev için 750 bin lira, Gülbahçe ve Barbaros köylerinde sadece duvarlarÄ± ayakta olan binalar için 300 bin lira istendiÄŸini dile getiren GüleroÄŸlu, "DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda harap bir ev gibi görünse de aslÄ±na uygun bir ÅŸekilde restore edilirse çok daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Restore edilen taÅŸ evler 1,5 ile 2 milyon lira arasÄ±nda. Ä°lçedeki bazÄ± lokasyonlarda 4 milyon liraya kadar bu ÅŸekilde gayrimenkul bulunabiliyor." dedi.