ÅžÄ±rnak'ta el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti 3 asker ÅŸehit 5 asker yaralÄ±

ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda terÃ¶ristlerin Ã¶nceden tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirmesi sonucu 3 asker ÅŸehit oldu, 5 asker ise yaralandÄ±
ÅžÄ±rnak Gabar DaÄŸÄ± bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda teröristler araziye önceden tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi. ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi, 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AyrÄ±ca operasyonda 5 teröristin ödürüldüÄŸü bildirildi. YaralÄ± askerler helikopterlerle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, bölgede opereasyonun sürdüÄŸü belirtildi.