Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/04/2017 12:13

ÅžÄ±rnak'ta el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti 3 asker ÅŸehit 5 asker yaralÄ±

ÅŸÄ±rnak patlama

ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda terÃ¶ristlerin Ã¶nceden tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirmesi sonucu 3 asker ÅŸehit oldu, 5 asker ise yaralandÄ±

ÅžÄ±rnak Gabar DaÄŸÄ± bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda teröristler araziye önceden tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi. ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi, 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AyrÄ±ca operasyonda 5 teröristin ödürüldüÄŸü bildirildi. YaralÄ± askerler helikopterlerle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, bölgede opereasyonun sürdüÄŸü belirtildi.

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4 ilde FETÃ– operasyonu Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

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akÄ±n Ã¶ztÃ¼rk'Ã¼n damadÄ±

AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n damadÄ± yarbay Hakan KarakuÅŸ bakÄ±n nerede saklanÄ±yormuÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden sonra eski YAÅž Ã¼yesi AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n damadÄ± eski 141. Filo KomutanÄ± Yarbay Hakan KarakuÅŸ'un Meclis'i bombalayan eski yarbay Hasan HÃ¼snÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n evinde saklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÅŸÄ±rnak patlama

ÅžÄ±rnak'ta patlama 1 asker ÅŸehit 5 asker yaralÄ±

ÅžÄ±rnak'ta tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak edince 1 asker ÅŸehit oldu 5 asker ise yaralandÄ±