4 ilde FETÃ– operasyonu Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Malatya merkez olmak Ã¼zere 4 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda daha önce mesleklerinden ihraç edilen Milli EÄŸitim, Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya Belediyesi ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik Malatya merkezli, AdÄ±yaman, ÅžanlÄ±urfa ve Ä°stanbul'da 20 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamÄ±nda adreslerde yapÄ±lan aramanÄ±n ardÄ±ndan 14 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.