Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/04/2017 14:45

4 ilde FETÃ– operasyonu Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶ operasyonu

Malatya merkez olmak Ã¼zere 4 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda daha önce mesleklerinden ihraç edilen Milli EÄŸitim, Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya Belediyesi ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik Malatya merkezli, AdÄ±yaman, ÅžanlÄ±urfa ve Ä°stanbul'da 20 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamÄ±nda adreslerde yapÄ±lan aramanÄ±n ardÄ±ndan 14 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 

 
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ÅŸÄ±rnak patlama

ÅžÄ±rnak'ta el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti 3 asker ÅŸehit 5 asker yaralÄ±

ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda terÃ¶ristlerin Ã¶nceden tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirmesi sonucu 3 asker ÅŸehit oldu, 5 asker ise yaralandÄ±

akÄ±n Ã¶ztÃ¼rk'Ã¼n damadÄ±

AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n damadÄ± yarbay Hakan KarakuÅŸ bakÄ±n nerede saklanÄ±yormuÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden sonra eski YAÅž Ã¼yesi AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n damadÄ± eski 141. Filo KomutanÄ± Yarbay Hakan KarakuÅŸ'un Meclis'i bombalayan eski yarbay Hasan HÃ¼snÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n evinde saklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÅŸÄ±rnak patlama

ÅžÄ±rnak'ta patlama 1 asker ÅŸehit 5 asker yaralÄ±

ÅžÄ±rnak'ta tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak edince 1 asker ÅŸehit oldu 5 asker ise yaralandÄ±