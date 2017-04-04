Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/04/2017 16:00

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ÅŸÃ¼phelisi 60 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

terÃ¶r operasyonu

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda 60 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafÄ±ndan düzenlenen terör operasyonunda 60 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bugün sabah 4 ilde polis ve jandarma tarafÄ±ndan eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Tunceli merkezli Ä°stanbul, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 60 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

 
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