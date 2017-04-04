KÃ¼le dÃ¶nen kÃ¶y havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Ilgaz ilÃ§esinde bulunan SerÃ§eler KÃ¶yÃ¼nde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tahribat havadan gÃ¶Ã¼ntÃ¼lendi

ÇankÄ±rÄ±'nÄ±n Ilgaz ilçesine baÄŸlÄ± Serçeler köyünde bir kadÄ±nÄ±n sobayÄ± yakarken çÄ±kan kÄ±vÄ±lcÄ±mlardan baÅŸlayan yangÄ±nÄ±n ön hasar raporu tamamlandÄ±. ÇankÄ±rÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, ilk belirlemelere göre 45 haneli köydeki 29'u ev, 8'i ahÄ±r olmak üzere toplam 37 yapÄ±nÄ±n hasar gördüÄŸü bildirirken, AFAD ile Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ekiplerince hasar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kesin hasar tespitinin yapÄ±lan incelemeler sonrasÄ±nda ortaya çÄ±kacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

YANGININ BÜYÜKLÜÄžÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDÄ°

Sobadan çÄ±kan kÄ±vÄ±lcÄ±mla baÅŸlayan ve neredeyse köyün yarÄ±sÄ±nÄ± saran yangÄ±nÄ±n büyüklüÄŸü günün ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla ortaya çÄ±ktÄ±. ÇankÄ±rÄ±'nÄ±n Ilgaz ilçesine baÄŸlÄ± Serçeler köyü drone ile havadan görüntülendi.