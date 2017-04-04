Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/04/2017 16:56

Manisa'da korkutan deprem

manisa

Manisa'da saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan bilgiye göre Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeÄŸine göre 4.0 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, saat 16.00'da merkez üssü Åžehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüÄŸünde bir deprem kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 18.4 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu bildirilirken, 2 Nisan tarihinde yine Åžehzadeler ilçesinde 4.3 büyüklüÄŸünde bir deprem meydana gelmiÅŸti.

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