Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan bilgiye göre Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeÄŸine göre 4.0 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, saat 16.00'da merkez üssü Åžehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüÄŸünde bir deprem kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 18.4 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu bildirilirken, 2 Nisan tarihinde yine Åžehzadeler ilçesinde 4.3 büyüklüÄŸünde bir deprem meydana gelmiÅŸti.