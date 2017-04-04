Ã–ÄŸretmenin zilin Ã§almasÄ±na 5 dakika var demesine sinirlenip camdan atladÄ±

Adana'da Ã¶ÄŸretmeninin "Zilin Ã§almasÄ±na 5 dakika var, otur" demesine karÅŸÄ±lÄ±k sinirlenerek ikinci kattaki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n camÄ±ndan atlayan Ã¶ÄŸrencinin iki ayaÄŸÄ± da kÄ±rÄ±ldÄ±

Adana'nÄ±n Seyhan ilçesi AydÄ±nlar Mahallesi'ndeki Ä°MKB 24 KasÄ±m Anadolu Lisesi 10'uncu sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi olan ve kick boks sporu yapan Ö.Y., saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda öÄŸretmenden izin isteyip dersten çÄ±kmak istedi. Ä°smi açÄ±klanmayan öÄŸretmenin, "Dersin bitmesine 5 dakika var, yerine otur." diyerek izin vermediÄŸi Ö.Y., sÄ±rasÄ±na geçti. ArdÄ±ndan da 2'nci kattaki sÄ±nÄ±f penceresinden atladÄ±. Yaralanan Ö.Y., çaÄŸrÄ±lan ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. AyaklarÄ±nÄ±n üzerine düÅŸen Ö.Y.'nin iki bacaÄŸÄ±nda da kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirlendi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken polis ekiplerine, "ÖÄŸretmen dersten çÄ±kmama izin vermeyince, canÄ±m sÄ±kÄ±ldÄ±. Pencere de açÄ±ktÄ±. Hava almak için baÅŸÄ±mÄ± dÄ±ÅŸarÄ± uzattÄ±m, bu sÄ±rada dengemi kaybedip düÅŸtüm." diyen Ö.Y.'nin tedavisi sürüyor.