Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/04/2017 19:56

TÃ¼rkiye'nin Suriye'ye kurduÄŸu askeri Ã¼ssÃ¼n fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

cerablus

TÃ¼rkiye PKK ve DEAÅž'a karÅŸÄ± Suriye'nin Cerablus kentine kurduÄŸu askeri Ã¼ssÃ¼n fotoÄŸraflarÄ± internete yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±

Türkiye'nin, PKK kantonlarÄ±nÄ±n birleÅŸmesini engellemek ve DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±rmak için 24 AÄŸustos'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ilk kurtarÄ±lan kent olan Cerablus'ta askeri üs kurduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bugün Suriye'den yerel haberler veren bazÄ± internet sitelerinin ve twitter'da Savunma Sanayii MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± haberleri yayÄ±nlayan "Yusuf Akbaba" hesabÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarda, etrafÄ± duvarlarla örülü büyükçe bir üssün ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
bitlis Ã¶lÃ¼m

Bitlis'te 5 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Bitlis'te devam eden PKK operasyonunda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan 5 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ã¶ÄŸretmene kÄ±zÄ±p camdan atladÄ±

Ã–ÄŸretmenin zilin Ã§almasÄ±na 5 dakika var demesine sinirlenip camdan atladÄ±

Adana'da Ã¶ÄŸretmeninin "Zilin Ã§almasÄ±na 5 dakika var, otur" demesine karÅŸÄ±lÄ±k sinirlenerek ikinci kattaki sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n camÄ±ndan atlayan Ã¶ÄŸrencinin iki ayaÄŸÄ± da kÄ±rÄ±ldÄ±

manisa

Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti