TÃ¼rkiye'nin Suriye'ye kurduÄŸu askeri Ã¼ssÃ¼n fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rkiye PKK ve DEAÅž'a karÅŸÄ± Suriye'nin Cerablus kentine kurduÄŸu askeri Ã¼ssÃ¼n fotoÄŸraflarÄ± internete yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±

Türkiye'nin, PKK kantonlarÄ±nÄ±n birleÅŸmesini engellemek ve DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±rmak için 24 AÄŸustos'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ilk kurtarÄ±lan kent olan Cerablus'ta askeri üs kurduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bugün Suriye'den yerel haberler veren bazÄ± internet sitelerinin ve twitter'da Savunma Sanayii MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± haberleri yayÄ±nlayan "Yusuf Akbaba" hesabÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarda, etrafÄ± duvarlarla örülü büyükçe bir üssün ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± görülüyor.