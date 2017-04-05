Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da bulunan sekiz katlÄ± bir apartmanda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ankara'da bir apartman dairesinde doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen patlamada bir kiÅŸi yaralandÄ±.Edinilen son bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal BulvarÄ±'nda sekiz katlÄ± bir binanÄ±n dördüncü katÄ±nda sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi.Patlama sonrasÄ± çÄ±kan yangÄ±nÄ± itfaiye ekipleri kÄ±sa sürede müdahale ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kÄ±rÄ±lan dairede hasar oluÅŸtu.Olay nedeniyle elinde ve vücudunun çeÅŸitli yerlerinde yanÄ±klar oluÅŸtuÄŸu öÄŸrenilen apartman sakinlerinden Mehmet Ali Koçer, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.YoÄŸun dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen bina sakinleri ise söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± endiÅŸeli gözlerle takip etti.Patlamaya doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n neden olduÄŸu belirtildi.