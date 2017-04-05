Sosyal medya ÅŸoku yaÅŸadÄ±lar 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸilere yÃ¶nelik Adana'da baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸilere yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Åžafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 6 kiÅŸinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.ZanlÄ±larÄ±n adreslerinde yapÄ±lan aramalarda, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, ifade iÅŸlemleri için emniyete götürüldü.