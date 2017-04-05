71 bin personelle TÃ¼rkiye'de dev operasyon

TÃ¼rkiye genelinde 71 bin 284 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Huzur TÃ¼rkiye-4" operasyonu dÃ¼zenlendi

Türkiye genelinde, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 92 ekip, 71 bin 284 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 7 bin 266 hassas noktada "Huzur Türkiye-4" operasyonu yapÄ±ldÄ±.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde aranan kiÅŸi ve araçlarÄ±n yakalanmasÄ±, suçlularÄ±n caydÄ±rÄ±lmasÄ±, huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniÅŸ çaplÄ± uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±.

13 bin, 71 bin personel katÄ±ldÄ±

Uygulamaya asayiÅŸ, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçÄ±lÄ±k ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuÅŸturucuyla mücadele birimleri, deniz ve hava unsurlarÄ± ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 92 ekipte görevli 71 bin 284 personel ile 371 dedektör polis köpeÄŸi katÄ±ldÄ±.

Åžehir giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±yla ÅŸehir merkezlerinde önceden tespit edilen 7 bin 266 hassas noktada, ÅŸüpheli kiÅŸi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ve Sahil Güvenlik KomutanÄ± Vekili TuÄŸamiral Bülent Olcay, uygulamalarÄ± Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Koordinasyon Merkezi'nden canlÄ± baÄŸlantÄ±larla anlÄ±k takip etti. ToplantÄ±da Mersin, BalÄ±kesir, EskiÅŸehir, Afyonkarahisar ve DiyarbakÄ±r baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli illerde oluÅŸturulan uygulama noktalarÄ±nda görevli personele canlÄ± baÄŸlanarak, son duruma iliÅŸkin bilgi alÄ±ndÄ±.

AltÄ±nok, uygulama kapsamÄ±nda, saat 20.00 itibarÄ±yla doÄŸu illerinde yol uygulamalarÄ±na, batÄ± illerinde umuma açÄ±k eÄŸlence mekanlarÄ± ile yol denetimlerine baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantÄ±ya Emniyet Genel Müdür YardÄ±mcÄ±larÄ± Mehmet Akdeniz, Adem ÇakÄ±cÄ±, Servet YÄ±lmaz ve Ali BaÅŸtürk ile daire baÅŸkanlarÄ± da katÄ±ldÄ±.