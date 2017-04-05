Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/04/2017 10:35

O illerde yaÅŸayanlar dikkat saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hafif aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara, Ege Bölgesinin kuzey ve iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak, Bolu, EskiÅŸehir ve Ankara çevrelerinin hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu'nun kuzeyi, BatÄ± Karadeniz ile Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzeybatÄ± kesimlerde 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n genellikle güney, Karadeniz'de doÄŸu, Marmara'da ve doÄŸu bölgelerde kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Ä°skenderun Körfezi ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeydoÄŸu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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