2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Mersin'de polise yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mersin'de geçtiÄŸimiz günlerde 2 polis memurunun yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü MLKP-FESK'in üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili sabah saatlerinde terör örgütleri TKP/ML, DHKP/C, MLKP ve DKP/BÖG'e yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 17 kiÅŸinin emniyetteki sorgulamalarÄ± sürüyor.