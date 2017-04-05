Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/04/2017 10:52

Yurt geneli hava durumu 5 Nisan 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde

Meteorolojiden alÄ±nan son tahminlere göre yurdun bazÄ± bölgelerinde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 18

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 18

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 28

Antalya: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 24

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 14

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 16

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 15

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 20

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
polis saldÄ±rÄ±

2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Mersin'de polise yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

O illerde yaÅŸayanlar dikkat saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hafif aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Huzur TÃ¼rkiye-4 operasyonu

71 bin personelle TÃ¼rkiye'de dev operasyon

TÃ¼rkiye genelinde 71 bin 284 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Huzur TÃ¼rkiye-4" operasyonu dÃ¼zenlendi