Yurt geneli hava durumu 5 Nisan 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde

Meteorolojiden alÄ±nan son tahminlere göre yurdun bazÄ± bölgelerinde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 18

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 18

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 28

Antalya: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 24

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 14

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 16

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 15

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 20