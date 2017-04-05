Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/04/2017 13:52

FlaÅŸ Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Mehmet Toksoy

Hatayâ€™Ä±n DÃ¶rtyol Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Toksoy silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Toksoy saldÄ±rÄ± sonucunda bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±

AlÄ±nan son bilgiye göre milli eÄŸitim müdürlüÄŸündeki ÅŸube müdürü M.Åž.’nin odasÄ±nda bulunan Mehmet Toksoy, odaya giren ve adÄ±nÄ±n O.Ç. olduÄŸu belirtilen ÅŸahsÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. O.Ç.'nin, yanÄ±nda getirdiÄŸi silahla iki el ateÅŸ ettiÄŸi Toksoy, sol bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. Toksoy, olay yerine çaÄŸrÄ±lan 112 saÄŸlÄ±k ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± olay yerinden kaçan O.Ç.’nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. 

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