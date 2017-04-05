Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/04/2017 18:42

Tunceli merkezli dev operasyonda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

terÃ¶r operasyonu

Tunceli merkez olmak Ã¼zere 11 ilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 65 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, AydÄ±n, Kocaeli, Antalya, Adana, DiyarbakÄ±r, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli’de PKK/KCK, TKP/ML TÄ°KKO, MKP ve HBDH örgütlerine yönelik düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 65 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda, ESP Genel BaÅŸkanÄ± Çiçek Otlu ve parti yöneticilerinin de olduÄŸu öÄŸrenilirken, Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca konu ile ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Tunceli Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’nün PKK/KCK, TKP-ML/TÄ°KKO, MLKP, HBDH terör örgütlerinin ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na yönelik müÅŸterek yaptÄ±klarÄ± istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde; Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4.04.2017 tarihinde 86 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸtir. Tunceli baÅŸta olmak üzere Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, AydÄ±n, Kocaeli, Antalya, Adana, DiyarbakÄ±r, Malatya ve ElazÄ±ÄŸ illerinde tespit edilen 139 adreste eÅŸzamanlÄ± gerçekleÅŸtirilen aramada aralarÄ±nda bölge sorumlularÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 65 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Adreslerinde bulunamayan ÅŸüphelilere yönelik yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir" denildi.

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