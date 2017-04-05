Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/04/2017 18:48

NATO'ya baÄŸlÄ± Alman gemisi 71 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakaladÄ±

gÃ¶Ã§men

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme Ä°lÃ§esi'nden kaÃ§ak yollarla SakÄ±z AdasÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 71 kaÃ§ak yakalandÄ±

ÇeÅŸme Körfezi’nde devriye görevi yürüten NATO’ya baÄŸlÄ± Alman gemisi, bugün saat 13.30’da, PÄ±rlanta PlajÄ± açÄ±klarÄ±nda, bir lastik bot tespit etti. Ä°çinde 71 Suriyeli bulunan bota müdahale eden NATO askerleri, kaçaklarÄ± gemiye aldÄ±. NATO gemisindeki askeri görevliler, bölgede devriye görevi yürüten TCSG Dost gemisine durumu bildirdi. Daha sonra kaçaklar, Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

ÇeÅŸme açÄ±klarÄ±ndaki TCSG Dost Sahil Güvenlik gemisine alÄ±nan kaçaklar, Sahil GüvenliÄŸe ait lastik botla ÇeÅŸme Ä°skelesi’nden karaya çÄ±karÄ±ldÄ±. UluslararasÄ± Göç Örgütü temsilcileri, iskelede iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekleyen kaçaklara, yiyecek ve içecek yardÄ±mÄ±nda bulundu. KaçaklarÄ±n, iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸü’ne gönderileceÄŸi belirtildi.

Kaynak: DHA

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