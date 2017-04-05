Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/04/2017 18:57

TSK'dan Bitlis kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ±

bitlis

TSK tarafÄ±ndan Bitlis'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda terÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da hedef imha edldi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Bitlis kÄ±rsalÄ±na düzenlenen hava harekatÄ±nda bölücü terör örgütüne ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altÄ± terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, anlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi üzerine dün Bitlis kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ± düzenlendi.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uçaklarca bölücü terör örgütüne ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altÄ± terörist etkisiz hale getirildi. HarekatÄ±n ardÄ±ndan savaÅŸ uçaklarÄ± üslerine döndü.

 

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