TSK'dan Bitlis kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ±

TSK tarafÄ±ndan Bitlis'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda terÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da hedef imha edldi
Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Bitlis kÄ±rsalÄ±na düzenlenen hava harekatÄ±nda bölücü terör örgütüne ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altÄ± terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, anlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi üzerine dün Bitlis kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ± düzenlendi.
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uçaklarca bölücü terör örgütüne ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altÄ± terörist etkisiz hale getirildi. HarekatÄ±n ardÄ±ndan savaÅŸ uçaklarÄ± üslerine döndü.