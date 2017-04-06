Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/04/2017 08:49

DSÃ– heyeti katliamda Ã¶len Suriyeliler iÃ§in Adana'ya gitti

adli tÄ±p kurumu

Ä°dlib'deki kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±da can veren 3 Suriyeli'nin otopsisi kente gelen DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ heyetinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla tamamlandÄ±

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ä°dlib'de düzenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve cesetleri Adana Adli TÄ±p Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsi iÅŸlemleri Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü (DSÖ) heyetinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.Han Åžeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren biri kadÄ±n 3 Suriyeli'nin yaklaÅŸÄ±k 3 saat süren otopsisine Adana'ya gelen DSÖ heyeti de katÄ±ldÄ±. Özel kÄ±yafetler verilen 3 kiÅŸilik heyetin yanÄ± sÄ±ra otopside cumhuriyet savcÄ±sÄ±, Adana Adli TÄ±p Kurumu uzmanlarÄ± ve Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü yetkilileri de yer aldÄ±.Otopsinin kamerayla kaydedildiÄŸi, cesetlerden DSÖ yetkileri ve adlÄ± tÄ±p uzmanlarÄ±nÄ±n numuneler aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.DSÖ heyetinin numuneleri incelenmek üzere özel iki çantayla yanlarÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

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