Ã‡ukurca kÄ±rsalÄ±na bÃ¼yÃ¼k operasyon 8 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hakkari'nin Ã‡ukurca kÄ±rsalÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 8 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Hakkari Çilekli Tepe'deki askeri üs bölgesine uzun namlulu silahla ateÅŸ açan PKK'lÄ± teröristler, Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ±yla tespit edildi.F16 uçaklarÄ±na yerleri bildirilen teröristler, hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildi.

Hakkari ValiliÄŸi: "1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸ"

Hakkari ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Çukurca ilçesi 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Çilekli Tepe üs bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü PKK/KCK tarafÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarla saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi.

Güvenlik güçlerince teröristlere anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

''Bölgeye Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± (Ä°HA) sevk edilmiÅŸ ve Ä°HA tarafÄ±ndan 8 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiÅŸtir. Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan bölgeye sevk edilen F-16 savaÅŸ uçaklarÄ±nca yapÄ±lan hava harekatÄ± neticesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸ, sevk edildiÄŸi Hakkari Devlet Hastanesinde tedavisine baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''