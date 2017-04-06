TerÃ¶ristlerin eylem aracÄ± yerin altÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±

Erzurum'un KarayazÄ± ilÃ§esinde terÃ¶ristlerin otomobili topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ olarak bulundu

Erzurum'un KarayazÄ± ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarÄ±nÄ±n bir uygulama noktasÄ±nda polislere yönelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kullandÄ±klarÄ± belirtilen otomobil, topraÄŸa gömülmüÅŸ olarak bulundu.Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerini deÅŸifre etmeye yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor.Bu çerçevede KarayazÄ± ilçesindeki polis uygulama noktasÄ±na terör örgütü PKK'lÄ± teröristlerin düzenledikleri silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 25 HF 837 plakalÄ± otomobilin AbdoaÄŸa mezrasÄ± düzlüÄŸünde yer altÄ±nda gizlendiÄŸi bilgisini alan ekipler bölgeye gitti.Olay yerinde çalÄ±ÅŸma yapan ekipler, yer altÄ±na gizlenerek üzeri naylon, tahta ve toprakla kapatÄ±lan söz konusu otomobili buldu.

Ekiplerce toprak altÄ±ndan çÄ±kartÄ±lan otomobilin incelenmek üzere ilçe emniyet müdürlüÄŸüne götürüldüÄŸü öÄŸrenildi.SoruÅŸturmayÄ± sürdüren polis, olaya iliÅŸkin bir ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.Otomobilin teröristlerce bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lacak olma ihtimalini de deÄŸerlendirerek araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±ran polis, konuya iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmasÄ±na devam ediyor.