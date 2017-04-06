Uzun zamandÄ±r proje olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu kamuflaj tarih mi oluyor

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu'nun GÃ¼neydoÄŸu ziyaretinde giydiÄŸi Ã¼niforma dikkatleri Ã§ekti

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarÄ±, GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'ndeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. KomutanlarÄ±n ziyaretlerine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca daÄŸÄ±tÄ±lan fotoÄŸraflarda Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Bülent BostanoÄŸlu'nun üniformasÄ± dikkati çekti. BostanoÄŸlu inceleme ve denetlemeler sÄ±rasÄ±nda, daha önce kullandÄ±ÄŸÄ± bej rengi eÄŸitim kÄ±yafeti yerine, mavi ve lacivert aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± üniforma giydi.

UZUN ZAMANDIR PROJE OLARAK ÇALIÅžIYORDU

Oramiral BostanoÄŸlu'nun giydiÄŸi üniforma, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n uzun zamandÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± projenin sonucu ortaya çÄ±ktÄ±. BostanoÄŸlu'nun direktifi üzerine Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda, "iÅŸbaÅŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan ve gemide görev yapan personelin giydiÄŸi bej rengi eÄŸitim üniformasÄ±nÄ±n yenilenmesine yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Üç yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir devam eden proje kapsamÄ±nda diÄŸer donanmalarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± üniformalar incelendi, Ar-Ge çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. HazÄ±rlanan örneklere iliÅŸkin yapÄ±lan anketlerle personelin görüÅŸleri alÄ±ndÄ±, yeni üniformada kullanÄ±lacak renklerin psikolojik etkileri araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Yeni iÅŸbaÅŸÄ± kÄ±yafetleri, deneme süreci kapsamÄ±nda pilot uygulama yapÄ±larak bazÄ± gemi ve denizaltÄ±larda personel tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±.Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu (ortada) yeni üniformasÄ±yla ziyarete katÄ±ldÄ±

KOYU RENK PANTOLON, DENÄ°ZCÄ° MAVÄ°SÄ° GÖMLEK

AlÄ±nan olumlu geri dönüÅŸlerin ardÄ±ndan Oramiral BostanoÄŸlu'nun onayÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni iÅŸbaÅŸÄ± kÄ±yafetinin yapÄ±lmasÄ±na yönelik proje tamamlandÄ±. Deniz Kuvvetleri Lojistik BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü proje neticesinde Ankara Deniz Ä°kmal Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Deniz Dikimevi MüdürlüÄŸünce dikilen yeni üniformalar 1 Mart'tan itibaren kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Koyu lacivert pantolon, denizci mavisi gömlekten oluÅŸan yeni üniforma lacivert renkli rüzgarlÄ±k ile tamamlandÄ±. Yeni üniforma Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu tarafÄ±ndan da ilk defa GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'ndeki birliklere yapÄ±lan denetleme ve incelemeler sÄ±rasÄ±nda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±.