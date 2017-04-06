Bakan Soylu 3 askeri ÅŸehit eden terÃ¶ristlerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leylan Soylu, ÅžÄ±rnak'ta 3 TÃ¼rk askerini ÅŸehit eden PKK'lÄ± 8 terÃ¶ristin Hakkari'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, 2 gün önce Gabar'da 3 askerin ÅŸehit düÅŸtüÄŸü bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen PKK'lÄ± teröristlerin bu sabah hava harekatÄ±yla vurulduÄŸunu, 8 teröristin öldürüldüÄŸünü duyurdu. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleylan Soylu, "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiÅŸtik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akÅŸam üstü. Geçen gün bizim 3 evladÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit eden 8 teröristi ÅŸimdi etkisiz hale getirdik" dedi. Terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarÄ±nda öldürülen toplam terörist sayÄ±sÄ± 16 olarak açÄ±klandÄ±.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDÄ°

Türk SilahlÄ± Kuvvtleri'nden yapÄ±lan son dakika açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

1- 23'üncü J.Snr.Tüm.K.IÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸunda, 6'ncÄ± Mot.P.Tug.K.lÄ±ÄŸÄ± emir-komutasÄ±nda, Küpeli (Gabar) DaÄŸÄ± bölgesindeki BTÖ mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek maksadÄ±yla 03 Nisan 2017 tarihinde Güvenlik KorucularÄ± ile takviyeli 3xJ.Komd.Tb. ve 12xMot.P.KoIu ile baÅŸlatÄ±lan Åžehit P.Er Bayram KARDAÅž operasyonu devam etmektedir.

2. Operasyon esnasÄ±nda 04 Nisan 2017 saat 08:36'da Afrettahli T. mevkiinde BTÖMensubu teröristlerce yerleÅŸtirilen uzaktan komutalÄ± EYP'nin patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸtu.

3. Söz konusu operasyon Küpeli (Gabar) DaÄŸÄ± bölgesinde geniÅŸletilerek devam ettirilmektedir. Bu kapsamda, silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit eden BTÖ mensuplarÄ±nÄ±n 06 Nisan 2017 tarihinde saat 07:30'da EYP'nin patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bölgenin 2 km kuzeydoÄŸusunda bulunan BaÄŸlararkasÄ± T. bölgesinde bulunduklarÄ± Ä°HA ile tespit edilmiÅŸtir.

4. Tespit edilen BTÖ mensuplarÄ±nÄ±n HAVA HAREKATI ile vurulmasÄ± neticesinde BaÄŸlararkasÄ± T. bölgesinde bulunan 8 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Ä°cra edilen operasyon ile ÅŸehitlerimizin kanÄ± yerde kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.

5. Bölgede operasyon devam etmektedir. GeliÅŸmelerden ayrÄ±ca bilgi verilecektir.