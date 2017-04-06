Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/04/2017 14:15

Ä°stanbul'da beyaz yakalÄ±larÄ±n semt tercihleri deÄŸiÅŸti iÅŸte o ilÃ§eler

"Mahallem Ä°stanbul Projesi"

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nin desteklediÄŸi "Mahallem Ä°stanbul Projesi"ne gÃ¶re, Ä°stanbul'da yaÅŸayan beyaz yakalÄ±lar, ÃœskÃ¼dar, KadÄ±kÃ¶y, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ'tan Maltepe, BaÅŸakÅŸehir, Sancaktepe ve Ã‡ekmekÃ¶y'e yerleÅŸmeye baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Üniversitesi (Ä°Ü) Ä°ktisat Fakültesi'nin yürüttüÄŸü, Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ±'nÄ±n desteklediÄŸi "Mahallem Ä°stanbul Projesi"nin sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. Projenin sonuçlarÄ±na göre, son yÄ±llardaki veriler incelendiÄŸinde Ä°stanbul'da nüfusu giderek artan mahallelerin baÅŸÄ±nda Beylikdüzü'nden Adnan Kahveci ve Yakuplu, Küçükçekmece'den Atakent, BaÅŸakÅŸehir'den KayabaÅŸÄ±, BaÅŸakÅŸehir Merkez ve BahçeÅŸehir 1. KÄ±sÄ±m, Sancaktepe'den Fatih ve Abdurrahmangazi, Esenyurt'tan YeÅŸilkent ve Tuzla'dan AydÄ±nlÄ± mahalleleri geliyor.

BEYAZ YAKALILARIN TERCÄ°HÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Son 5 yÄ±lÄ±n verileri incelendiÄŸinde, yüksek lisans ve doktora mezunu olan yüksek eÄŸitimli nüfusun en fazla arttÄ±ÄŸÄ± ilçeler Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, Sancaktepe ve Çekmeköy olurken, yüksek eÄŸitimli nüfusu kaybetmeye baÅŸlayan ilçelerin baÅŸÄ±nda KadÄ±köy, Üsküdar, Fatih, ÅžiÅŸli, BakÄ±rköy, BeÅŸiktaÅŸ, Beykoz ve BeyoÄŸlu geliyor.

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