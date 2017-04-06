Berkin Elvan davasÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Gezi ParkÄ± olaylarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Berkin Elvan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼len davada Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ÅŸikayetçi avukatlarÄ±ndan Oya Arslan’Ä±n sanÄ±ÄŸÄ±n bÄ±yÄ±k ve sakalÄ±nÄ±n gerçek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi için rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmesi üzerine sanÄ±k F.D. "Kirli sakalla gelsem tÄ±raÅŸ mÄ± ettirecektiniz?" diyerek tepki gösterdi. DiÄŸer ÅŸikayetçi avukatlarÄ± da sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.

DURUÅžMA 6 TEMMUZ’A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti ara kararÄ±nda, sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin talebi dosyadaki delil durumu, sanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸmalarÄ± takip etmiÅŸ olmasÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± görev itibariyle kaçma ÅŸüphesinin bulunmamasÄ± dikkate alÄ±narak yerinde görülmediÄŸinden reddine karar verdi. Heyet, sanÄ±ÄŸÄ±n Adli TÄ±p Kurumu’na sevk edilerek bÄ±yÄ±ÄŸÄ± ve saçÄ±yla ilgili rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki talepleri de dosyada fotoÄŸraflarÄ±n bulunmasÄ±, görüntü kayÄ±tlarÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n görüntü kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yeniden aldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hususlar dikkate alÄ±narak reddine hükmetti. TÜBÄ°TAK’a görüntü iyileÅŸtirilmesine dair müzekkerenin beklenmesine de karar veren heyet, duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda taraflarca iddia ve savunma dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÅŸan söz ve eylemlerin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takdir ve ifasÄ± için Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na gönderilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. DuruÅŸma, 6 Temmuz tarihine bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kaynak: Hürriyet