Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/04/2017 21:00

Ä°stanbul Adliyesi Ã¶nÃ¼nde arbede gÃ¶zaltÄ±lar var

berkin elvan davasÄ±

Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Berkin Elvan'Ä±n davasÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye devam ederken adliye Ã¶nÃ¼nde arbede yaÅŸandÄ±

Berkin Elvan'Ä±n ölümüne iliÅŸkin dava devam ederken adliye önünde pankart açan gruba polis müdahale etti. Pankart açan 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Gezi olaylarÄ±nda baÅŸÄ±na isabet eden gaz fiÅŸeÄŸi nedeniyle aÄŸÄ±r yaralanan ve tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Berkin Elvan'Ä±n ölümüne iliÅŸkin dava devam ederken ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesi önünde pankart açmak isteyen gruba polis müdahale etti.

AkÅŸam saatlerinde adliye önündeki alana gelen 4 kiÅŸi ellerinde bulunan pankartÄ± açarak slogan atmaya baÅŸladÄ±. Çevrede bulunan polis ekipleri, gruba müdahale etti. Polis ekipleri pankart açan 4 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

 
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berkin elvan

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"Mahallem Ä°stanbul Projesi"

Ä°stanbul'da beyaz yakalÄ±larÄ±n semt tercihleri deÄŸiÅŸti iÅŸte o ilÃ§eler

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nin desteklediÄŸi "Mahallem Ä°stanbul Projesi"ne gÃ¶re, Ä°stanbul'da yaÅŸayan beyaz yakalÄ±lar, ÃœskÃ¼dar, KadÄ±kÃ¶y, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ'tan Maltepe, BaÅŸakÅŸehir, Sancaktepe ve Ã‡ekmekÃ¶y'e yerleÅŸmeye baÅŸladÄ±