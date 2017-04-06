Ä°stanbul Adliyesi Ã¶nÃ¼nde arbede gÃ¶zaltÄ±lar var

Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Berkin Elvan'Ä±n davasÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye devam ederken adliye Ã¶nÃ¼nde arbede yaÅŸandÄ±

Berkin Elvan'Ä±n ölümüne iliÅŸkin dava devam ederken adliye önünde pankart açan gruba polis müdahale etti. Pankart açan 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Gezi olaylarÄ±nda baÅŸÄ±na isabet eden gaz fiÅŸeÄŸi nedeniyle aÄŸÄ±r yaralanan ve tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Berkin Elvan'Ä±n ölümüne iliÅŸkin dava devam ederken ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesi önünde pankart açmak isteyen gruba polis müdahale etti.

AkÅŸam saatlerinde adliye önündeki alana gelen 4 kiÅŸi ellerinde bulunan pankartÄ± açarak slogan atmaya baÅŸladÄ±. Çevrede bulunan polis ekipleri, gruba müdahale etti. Polis ekipleri pankart açan 4 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.