Ä°ki ilde Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

FETO'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda NiÄŸde ve Ankara'da Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 14 kiÅŸi yakalandÄ±

NiÄŸde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde, "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle 21 kiÅŸi hakkÄ±nda verilen gözaltÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan NiÄŸde Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince NiÄŸde ve Ankara'da operasyon düzenlendi.Operasyonda, aralarÄ±nda özel ÅŸirket çalÄ±ÅŸanÄ±, iÅŸçi, üniversite öÄŸrencisi, esnaf ve araÅŸtÄ±rma görevlisinin de bulunduÄŸu 14 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Firari 7 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.