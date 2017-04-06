Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/04/2017 21:02

Ä°ki ilde Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶ operasyonu

FETO'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda NiÄŸde ve Ankara'da Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 14 kiÅŸi yakalandÄ±

NiÄŸde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde, "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle 21 kiÅŸi hakkÄ±nda verilen gözaltÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan NiÄŸde Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince NiÄŸde ve Ankara'da operasyon düzenlendi.Operasyonda, aralarÄ±nda özel ÅŸirket çalÄ±ÅŸanÄ±, iÅŸçi, üniversite öÄŸrencisi, esnaf ve araÅŸtÄ±rma görevlisinin de bulunduÄŸu 14 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Firari 7 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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"Mahallem Ä°stanbul Projesi"

Ä°stanbul'da beyaz yakalÄ±larÄ±n semt tercihleri deÄŸiÅŸti iÅŸte o ilÃ§eler

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nin desteklediÄŸi "Mahallem Ä°stanbul Projesi"ne gÃ¶re, Ä°stanbul'da yaÅŸayan beyaz yakalÄ±lar, ÃœskÃ¼dar, KadÄ±kÃ¶y, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ'tan Maltepe, BaÅŸakÅŸehir, Sancaktepe ve Ã‡ekmekÃ¶y'e yerleÅŸmeye baÅŸladÄ±