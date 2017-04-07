TÃ¼rkiye'den BM'ye Esad ile ilgili mektup

TÃ¼rkiye, Ä°dlib kentine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletlere mektup gÃ¶ndererek Esad'Ä±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

Türkiye'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun SinirlioÄŸlu tarafÄ±ndan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyinin nisan ayÄ± BaÅŸkanÄ± ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e gönderilen mektupta, Han Åžeyhun'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n rejimin kimyasal silah kullanmaya devam ettiÄŸini ve BMGK kararlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini gösterdiÄŸi belirtildi.

Zehirli kimyasallarÄ± kullanmanÄ±n savaÅŸ suçu ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç teÅŸkil ettiÄŸi vurgulanan mektupta, bunun uluslararasÄ± hukukun ve Kimyasal Silahlar SözleÅŸmesi'nin ihlali olduÄŸu kaydedildi.

Esed rejiminin DoÄŸu Guta baÅŸta olmak üzere, birçok kez kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen mektupta, son saldÄ±rÄ±da rejimin DoÄŸu Guta'daki gibi sarin gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

"Rejimin kötü sicili belgelidir"

Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütü (OPCW) ile BM'nin ortak soruÅŸturma misyonunun (JIM) daha önceki raporlarÄ±nda Esed rejiminin kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± tespiti yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan mektupta, "DolayÄ±sÄ±yla Suriye rejiminin, zehirli kimyasallarÄ± da kullanarak gaddarlÄ±k yapma konusunda sahip olduÄŸu kötü sicili belgelenmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.

Rejimin 20 ve 30 Mart'ta da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± kaydedilen mektupta, sistematik ÅŸekilde bu silahlarÄ± kullananlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±klarÄ± müddetçe bu tür saldÄ±rÄ±larÄ±n azalmadan süreceÄŸi vurgulandÄ±.

"Rejimin suçlarÄ± cezasÄ±z kalmamalÄ±"

Mektupta ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n cezadan muaf olarak sürmesine daha fazla izin verilemez. Ellerinde Suriye halkÄ±nÄ±n kanÄ± olan rejim hesap vermeli. Rejimin suçlarÄ± cezasÄ±z kalmamalÄ±. Biz, BM Güvenlik Konseyi ve rejim üzerinde nüfuzu olanlar baÅŸta olmak üzere, ilgili taraflara ahlaki, insani ve yasal sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirerek bu gaddar saldÄ±rÄ±larÄ±n sona ermesini temin etmeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz."